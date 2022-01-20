قطاع غزة يسجل 294 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في قطاع غزة، حالة وفاة واحدة و294 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إنه تم تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1253 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد الوفيات في القطاع الى 1735 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.
وأعلنت تعافي 85 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 188938 شخصا.
وأضافت، إن العدد التراكمي للمصابين بكورونا في القطاع بلغ 192503 أشخاص، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1830 حالة.
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