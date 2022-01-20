ولي العهد السعودي يستقبل مبعوث روسيا لشؤون التسوية السورية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية السيد ألكسندر لافرينتيف.

استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في سوريا.

ونقل المبعوث الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.