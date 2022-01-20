دار الفتوى في لبنان تقدم إخبارا ضد ”مدعي النبوة” نشأت منذر

تقدمت دار الفتوى اللبنانية بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد "مدعي النبوة" نشأت عبد النور، الذي يطلق على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر". تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي، بناء لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر "الذي يدعي زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء، وصاحب رسالة سماوية، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".

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