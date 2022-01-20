كورونا يرجئ موعد القمة العربية المقررة في الجزائر

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن “القمة العربية الـ 31″، المقررة في الجزائر، لن تكون قبل شهر رمضان الذي سيحل في أبريل القادم.

وأشار زكي إلى أن الظروف الصحية التي فرضها حائجة كورونا “لا زالت تستدعي إجراءات احترازية”.

وحالت الأزمة الصحية العالمية دون انعقاد القمة في الجزائر في مارس 2020، وفي يونيو 2020 أيضا، بعدما كان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أعرب خلال زيارته إلى الجزائر في 29 فبراير 2020 عن أمله في انعقادها قبل نهاية يونيو 2020 لتعذر انعقادها في مارس.

وأوضح زكي، خلال مؤتمر صحفي أمس بالعاصمة الجزائرية عقب انتهاء زيارة لوفد من الجامعة العربية للوقوف على ترتيبات القمة، أنه لم يُحدد بعد تاريخ انعقاد القمة، مشيراً إلى أن مشاورات تجري بين الجزائر والأمين العام للجامعة العربية للوقوف على أفضل تاريخ يناسب جميع الأطراف لضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من القادة العرب.

وأضاف: “الأكيد أن القمة لن تكون قبل شهر رمضان، الذي سيحل على الأمة الإسلامية في أبريل المقبل”.

وتابع أنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد القمة خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية المقرر بالقاهرة في 9 مارس المقبل.

وأعرب زكي عن أمله في أن تعيد قمة الجزائر “اللحمة العربية والتضامن والتكاتف العربي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العديد من الأزمات”.

وبشأن تحضيرات انعقاد القمة، أكد زكي أن كل الترتيبات جاهزة تقريبا، مشيرا إلى أن الجزائر سبق وأن استضافت قمة عربية “ناجحة” في 2005.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أعلن في 8 نوفمبر الماضي أن القمة العربية ستكون في مارس 2022.

وأعلن تبون في مارس 2020 أن القمة العربية ستعقد بعد زوال الأزمة الصحية العالمية، مشددا على أن بلاده ترفض انعقادها بالفيديو كونفرانس بالنظر إلى أهمية الحدث.