رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمبادرة الوفاق الوطني الشامل التي أطلقها رئيس جمهورية القمر عثمان غزالي، مؤكدا على دعم ومؤازرة كل مامن شأنه توطيد وتثبيت ركائز السلم في جمهورية القمر وتلبية تطلعات شعبها من اجل مزيد من التنمية والرخاء، و ذلك في رسالة وجهها الأمين العام الى الرئيس القمري هذا الاسبوع.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن أبو الغيط كان قد تلقى خطاباً من الرئيس غزالي يشرح فيه الإطار السياسي والقانوني لمبادرته للوفاق الوطني الشامل، وما حظيت به من استجابة واسعة داخل المجتمع القمري، ويدعو فيه الجامعة العربية إلى مواكبة هذه المبادرة سياسياً وفنياً.
وأضاف المصدر بأن الأمين العام وجه الجهات المعنية في الجامعة العربية بإجراء المشاورات اللازمة مع الأطراف القمرية ذات الصلة في العاصمة القمرية موروني من أجل تقديم كل أشكال المساندة المطلوبة.
هذا ومن المزمع أن تبدأ هذه المشاورات بين الجانبين الأسبوع القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يرحب بدعوة رئيس جزر القمر للجامعة العربية بدعم مبادرته للحوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.