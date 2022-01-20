الذهب يتجه قرب أعلى مستوى في شهرين

الذهب يتجه قرب أعلى مستوى في شهرينصمدت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها منذ شهرين اليوم الخميس في الوقت الذي أثار فيه تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهبوط الدولار شهية المستثمرين بدعم من مخاوف بشأن التضخم والتوترات السياسية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1836.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11.02 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر عند 1843.94 دولار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1837.30 دولار، بحسب رويترز.

وانعكاسا لارتفاع معنويات المستثمرين، قفزت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، 0.5 % أمس الأربعاء.

وتراجع الدولار مع نزول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ عامين.

كما جرى تداول أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ 2014.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 2.1 % إلى 1043.89 دولار، وصعد البلاديوم 2.1 % إلى 2044.30 دولار ليسجلا أعلى مستوياتهما منذ شهرين.

كما زادت الفضة 0.3 % إلى 24.19 دولار للأوقية، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ شهرين.