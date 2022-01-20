الصحة التونسية: 12 ألفا و698 إصابة و14 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة التونسية إصابة 12 ألفًا و698 ووفاة 14 شخصا بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه تم إجراء 71 ألفًا و37 تحليلًا مخبريًا لتسجل التحاليل إيجابية نسبة 34.25%.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 2559 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين 711 ألفا و123 شخصا.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 25 ألفًا و881 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 817 ألفًا و51 شخصًا منذ ظهور أول إصابة بالفيروس خلال مارس 2020، موضحة أن عدد المرضى بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 632 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتواجدين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص بلغ 145 حالة، و33 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.