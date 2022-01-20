عاصفة ترابية تضرب العاصمة العراقية بغداد

شهدت سماء العاصمة بغداد، مساء اليوم، غباراً كثيفاً، بعد أن ضربت موجة ترابية فى وقت سابق مساء اليوم محافظة الأنبار، فضلا عن تأثر أغلب المدن والمحافظات الشمالية وإقليم كردستان بموجة ثلجية قوية.

وضربت محافظة الأنبار، عصر الخميس، عاصفة ترابية أثّرت على مدى الرؤية وحركة المركبات، وأظهرت صورة رصدها "ناس"، جانباً من العاصفة الترابية التى ضربت عدداً من مدن الأنبار، تزامناً مع موجة ثلوج شديدة تشهدها معظم مدن إقليم كردستان والمناطق الشمالية.

يذكرأن، أكدت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن بعض المناطق في البلاد ستصل درجات الحرارة فيها إلى أقل من الصفر اعتبارا من الغد.

وحسب تصريحات أدلى بها مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية، واع، فإن "درجات الحرارة الصغرى ستسجل اعتبارا من الغد صفرا مئوياً بعدة مناطق في البلاد وتستمر لعدة أيام".

وقال: "حالة الطقس حاليا غير مستقرة، وموجة البرد الحالية ضمن المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط ستؤثر على البلاد لعدة أيام ترافقها كتلة هوائية باردة رطبة نسبياً تنخفض معها درجات الحرارة في الأيام المقبلة".

وعن طبيعة الطقس خلال تلك الفترة أوضح الجابرى أنه "سيكون فى عموم البلاد غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ابتداء من اليوم مع توقعات بهطول الأمطار وتكون متوسطة الى غزيرة الشدة خاصة في الشمالية والشرقية مع حدوث السيول فيها".

وبخصوص المناطق التى ستشهد هذا الانخفاض الكبير فى درجات الحرارة، لفت المسؤول العراقي إلى أن المناطق الشرقية والشمالية من البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة "لتصل دون الصفر المئوي يوم غد ويستمر هذا الانخفاض لعدة ايام كما تتساقط ثلوج في المنطقة الشمالية وفرصة لتساقطها في الوسط وخاصة في الجهة الغربية من المنطقة الوسطى كالرطبة وعكاشات والانبار التي تأثرت بهذا الانخفاض".

وأردف: "الامطار مستمرة في الجهة الشمالية في اربيل والسليمانية ويستمر الحال هذا حتى نهاية الأسبوع، والسيول ستكون مركزة في الشمال في كل من اربيل والسليمانية "، مشيراً إلى أن "اربيل تتعرض باستمرار للسيول بسبب شدة الامطار فيها وانخفاضها لذلك تتعرض للغرق".