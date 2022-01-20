التحالف العربي يعلن بدء ”ضربات جوية دقيقة” لتدمير قدرات الحوثيين بالحديدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الخميس، عن بدء شن "ضربات جوية دقيقة" لتدمير قدرات جماعة "أنصار الله" الحوثية بمدينة الحديدة اليمنية. وقال التحالف في بيان إن "ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية"، مضيفا أن الحوثيين "استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية". وكان التحالف أعلن في وقت سابق استهداف مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة قائلا: "استهدفنا مخزن أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة"، لافتا إلى أن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري". وتابع أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

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