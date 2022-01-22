افتتحت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، معرضا للخط العربي. وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا: "افتتحت سمو سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وبحضور الملحق الثقافي، الدكتور فوزي بخاري، اليوم الجمعة، معرضا للخط العربي، المقام في مركز تايسون غاليريا، والذي نظمته الملحقية الثقافية ويستمر حتى يوم الأحد القادم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأميرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان تفتتح معرضا في الولايات المتحدة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.