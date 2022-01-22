الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تحذر بشأن مصير مرضى الأورام بغزة

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، المجتمع الدولي الكف عن ممارسة التسييس الدائم للقضايا الفلسطينية، وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف حصار قطاع غزة بشكل فوري، ووقف سياساته بحق المرضى الفلسطينيين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم السبت، إنها تتابع بحذر وقلق شديدين تواترت الإعلان في الآونة الأخيرة عن حالات عدم تلقي بعض مرضى الأورام السرطانية؛ من سكان قطاع غزة؛ المحمولين للعلاج في مشافي المحافظات الشمالية؛ الرعاية والعلاج الطبي المخصص لهم وفق برتوكولات العلاج؛ ومعاملتهم بطريقة لا تتناسب وأوضاعهم وظروفهم الصحية.

وحذرت الهيئة في بيانها، من مغبة استمرار تجاهل التدهور غير المسبوق للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، واستمرار عدم قدرة الأطراف الفلسطينية على تجاوز حالة الانقسام، ما ألقى بظلاله على مستوى الخدمات الأساسية، وفاقم من حجم الأزمات التي يعيشها سكان قطاع غزة، ما يهدد أوجه الحياة كافة.

وأضافت أنها تعتبر مضمون هذا البيان باعتباره نداء إنساني عاجل من أجل مطالبة الجهات المعنية كافة وبشكل خاص وزارة الصحة الفلسطينية للعمل الجاد من أجل توفير العلاج المناسب لمرضى الأورام السرطانية، معلنةَ تضامنها الكامل مع هؤلاء المرضى وعائلاتهم وحقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، وتلقي أفضل مستويات العلاج.

وطالب الهيئة وزارة الصحة الفلسطينية للتدخل العاجل من أجل حث إدارات مشافي المحافظات الشمالية بضرورة استقبال وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام السرطانية من سكان قطاع غزة؛ والعمل الجاد من أجل تسوية الديون المتراكمة لمصلحة هذه المشافي في ذمة الوزارة.

وحثت حشد منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، بالتدخل العاجل لتوفير العلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمرضى السرطان في قطاع غزة.