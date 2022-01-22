التحالف العربى: مقتل 40 حوثيا وتدمير 5 آليات عسكرية خلال عمليات في...

أعلن التحالف العربى ، مقتل أكثر من 40 عنصرا إرهابيا وتدمير 5 آليات عسكرية خلال عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية فى مأرب كشف التحالف العربى فى اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن شن 8 عمليات استهداف ضد الحوثيين فى محافظة مأرب اليمنية. وشدد التحالف على أن عمليات الاستهداف اسفرت عن تدمير 5 آليات عسكرية ومصرع 40 عنصرا من الحوثيين بمأرب فى الـ24 ساعة الماضية. وأمس، كشف التحالف عن أن دفاعات السعودية نجحت فى تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيين باتجاه مدينة خميس مشيط، جنوب غرب السعودية.

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