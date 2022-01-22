الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ديالى العراقية

دانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى العراقية واستهدف مقرا للجيش العراقي وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الأمن.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم السبت، إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا "هذه الجريمة النكراء" وتمنياتها بالشفاء للمصابين.



وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد هاجم مقرا للجيش العراقي، فجر أمس الجمعة، بمنطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل 11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم، في هجوم هو الأعنف منذ شهور