وزير الدفاع العراقى: نراقب أحداث سجن الحسكة بسوريا.. وحدودنا تحت السيطرة

أكد وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، اليوم السبت، أن الجيش العراقى يراقب ويتابع الموقف بشأن احداث سجن الحسكة بسوريا، وأن الوضع تحت السيطرة حاليا.. موضحا أن "الحدود العراقية السورية ممسوكة بشكل جيد، داعيا الى ضرورة "عدم الاستماع الى الاشاعات المسمومة التي تستهدف معنويات الأجهزة الأمنية وثباتها، حيث أن الدولة العراقية تمتلك التدابير اللازمة لمعالجة الخروقات الأمنية مهما كانت".

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن وزير الدفاع قوله " ان حادثة العظيم سببها تقصير بمستوى القيادات الدنيا والمتوسطة وسيتم محاسبة المقصرين.. مشيرا الى ان "مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع صوتية توحي أنها لمصدر استخباري مجهول وهو ما يدخل في اطار الحرب النفسية التي تستخدمها الجهات المعادية التي تريد بالعراق سوءا".

وأضاف، أن الجيش العراقى "لا يستهين بقدرات العدو ولا يستبعد أي معلومة مهما كانت، وهذا هو مبدأ أساسي في الاستخبارات "، مشددا على أن وضع العدو في الوقت الراهن لا يقارن بوضعه قبل عام 2014، لأن العدو بتلك الفترة كان يمتلك تنظيما قويا داخل العراق وخارجه، فضلا عن امتلاكه خلايا نائمة مجهزة بتسليح جيد وعجلات مفخخة واحزمة ناسفة".

واشار إلى أن "حادثة العظيم هي امتداد لحوادث سبقتها وسيتم محاسبة المقصرين".. موضحا أن "الخلايا النائمة قليلة جدا في الوقت الحاضر وتكاد تكون معدومة وهي بدون تسليح"،وان وجد لا يتجاوز البندقية والقناص".