دقلو يُطلع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع في السودان

استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، بحضور مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، وسفير السودان بإثيوبيا، جمال الشيخ.

وقدم دقلو شرحاً لرئيس مفوضية الإتحاد لتطورات الأوضاع في السودان، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السياسية في البلاد، كما أطلعه على جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

وعبَر نائب رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء، عن تقدير الخرطوم للدور الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي على مستوى القارة السمراء، لاسيما في السودان لتعزيز الاستقرار.

ومن جانبه، أكد موسى فكي اهتمام الاتحاد بالتطورات الجارية في السودان، مبدياً استعداده للمساهمة في معالجة الأزمة في إطار تعظيم الحلول الإفريقية الإفريقية.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قد وصل أمس السبت، إلى العاصمة الإثيوبية في زيارة رسمية تستغرق يومين، لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة.