وزير الخارجية الكويتي بعد لقائه عون: أحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة...

بعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا، أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه "يحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان".
وفي مؤتمر صحفي له، قال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح: "لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان".
وأضاف الصباح: "نرحب باللبنانيين بكافة مستوياتهم لزيارة الكويت وزيارة وزير الخارجية اللبناني ستكون ثنائية وهناك دعوة سابقة للرئيس ميقاتي".
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