المرصد السوري: 123 قتيلا حصيلة المواجهات مع داعش في محيط سجن غويران

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل 123 شخصاً خلال الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي بين مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية على أثر هجوم للعناصر الإرهابية على سجن غويران في شمال شرق سوريا.

وتحدّث المرصد عن مقتل 77 عنصر من داعش و39 من القوات الأمنية، سواء من حراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى 7 مدنيين وفقا لآخر حصيلة.

وقال المرصد، إن العدد أكبر من ذلك والعدد الحقيقي غير معروف حتى اللحظة، نظراً لوجود العشرات لا يعرف مصيرهم، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

ويُعد الهجوم الذي يشنه تنظيم داعش على سجن غويران، هو “الأكبر والأعنف” منذ إعلان القضاء على التنظيم في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.

وبدأ ليل الخميس نهار الجمعة هجوم العناصر الإرهابية على السجن الكبير في مدينة الحسكة، والذي يضم آلافا من سجناء التنظيم.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية احتواء هذا الهجوم المتواصل لليوم الرابع بدعم من قوات التحالف.

وأكد المرصد اعتقال مئات السجناء من داعش، بينما لا يزال العشرات منهم فارين، من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكنّوا من الهرب.