الكويت: الهجوم على الإمارات يعكس استمرار الحوثى فى انتهاك الأعراف الدولية

قال مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر، إن الاجتماع غير العادي يأتي في إطار إدانة مجلس الجامعة، للهجوم الحوثي الذي استهدف المنشآت المدنية في الإمارات، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا.
وأضاف أن الهجوم يعكس استمرار جماعة الحوثي في استهداف المنشآت المدنية في انتهاك صريح للقوانين والأعراف الدولية، معربا عن إدانة بلاده لمثل هذا السلوك.
وأوضح أن بلاده تؤكد رفضها الكامل لمثل هذه الانتهاكات معربا عن تأييده لبيان مجلس الأمن الذى أدان الهجوم، حيث تبقى مثل هذه السلوكيات تهديدا صريحا لامن واستقرار المنطقة.
واستطرد البكر أن بلاده تؤيد ما ورد في القرارات الدولية بشأن وقف اطلاق النار، مشددا على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية.
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