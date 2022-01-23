الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على الإمارات

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بناء على طلب الإمارات لإدانة هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على أبوظبي، الإثنين الماضي.

وأكد مندوب الإمارات بالجامعة العربية، في كلمته، أن التصعيد الحوثي هو خطوة لنشر الإرهاب بالمنطقة، مشدداً على أن ميليشيات الحوثي تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأعرب عن تطلع الإمارات لموقف عربي حازم ضد الأعمال الإرهابية للحوثيين، خاصة أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية تواصل التعنت وتتابع الاعتداءات.

ومن جانبه، أكد مندوب السعودية تضامن المملكة الكامل مع الإمارات في الجهود التي تقوم بها للحفاظ على أمنها، مشددا على أن اعتداءات الحوثيين على المواقع المدنية تشكل جرائم حرب.

ودعا مندوب السعودية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم ضد ميليشيات الحوثي ومن يقف وراءها.

وفي كلمته، شدد مندوب اليمن بالجامعة العربية على أن ممارسات الحوثيين فاقمت من معاناة الشعب اليمني، مؤكداً استنكار الحكومة اليمنية للاعتداء الحوثي على الإمارات.

وطالب مندوب اليمن المجتمع الدولي بموقف حازم من الميليشيات الحوثية وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الحوثيين بقبول القرارات الدولية، مشددا على أن اعتداءات الحوثيين على المواقع المدنية تشكّل “جرائم حرب”.

وطالب المندوب اليمني المجتمع الدولي بمنع وصول السلاح من إيران إلى الحوثيين.

وفي كلمته، أكد مندوب الأردن في الجامعة العربية تضامن المملكة الكامل مع الإمارات لمواجهة الإرهاب.

وأضاف: “ندين بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين على منشآت مدنية بدولة الإمارات”.

وأكد أن الميليشيات الحوثية تنتهك القوانين الدولية والإنسانية. وتابع: “نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب دولة الإمارات وندعم الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها”.

كما أدان المندوب المصري بالجامعة العربية بأشد العبارات استهداف الحوثيين أمن الإمارات.

وقال: “ندين أي محاولة من ميليشيات الحوثي للاعتداء على أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات”.

وشدد على أن هناك ارتباط وثيق بين الأمن القومي في كل من مصر والإمارات.

كما أدان مندوب لبنان في الجامعة العربية بشدة تهديد أمن واستقرار الإمارات.