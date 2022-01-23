أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين فى وفاة الأميرة صيته...

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة الأميرة صيتة بنت جلوي.
وأعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
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