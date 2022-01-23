مندوبو الدول العربية يدينون هجمات الحوثيين على الإمارات

أدان مندوبو جامعة الدول العربية الهجمات الإرهابية التي نفذها الحوثيون على الإمارات مؤخراً .

وأكد السفير أحمد البكر مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية رئيس الاجتماع الطارئ - الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية لبحث الهجمات الإرهابية على الإمارات- على الموقف العربي الموحد في إدانة الاعتداءت الإلرهابية التي تعرضت الإمارات من قبل الحوثيين، مشيرا إلى أن هذا الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثيين انتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية .

وشدد المندوب الكويتي - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية -على وقوف دولة الكويت مع الإمارات وتأييد كل جهود الإمارات لمكافحة الإرهاب، ورحب بقرار مجلس الأمن الذي أدان هجمات الحوثيين.

ودعا المجتمع الدولي إلى دفع الحوثيين لوقف هجماتهم، العمل على الوصول لحل سياسي والاستجابة للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن واتفاق استكهولم.

وأشار إلى تهديد هجمات الحوثيين للأهداف البحرية وما يشكله من خطر على أمن الممرات البحرية.

وأعرب سفير الأردن بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية السفير أمجد العضايلة عن إدانة بلاده الكاملة لهجمات الحوثيين على أبوظبي وتضامنها الكامل مع دولة الإمارات.

من جانبه، أكد السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية أن الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران على المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وأخرها الاعتداء الذي وقع يوم 17 يناير على عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة أبوظبي والمناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية لا يمثل فقط استهداف للمقدرات الوطنية لدول الخليج العربية بل يرمي لزعزعة استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين ويهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والملاحة البحرية.

وشدد " الجمعة " فى كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين على أن هذه الاعتداءات الحوثية المتكررة على المنشآت المدنية تمثل وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها .

وقال إنه وفي ضوء تجاهل هذه الميليشيات كافة القوانين الدولية والانسانية ورفضها لكافة الجهود الأممية والاقليمية ومبادرات السلام الرامية لمعالجة الأزمة السياسية والانسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق فإن السعودية تدعو المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته لاتخاذ موقف حازم ضد الميليشيات الحوثية الارهابية ومن يقف وراءها وممارسة ضغوط سياسية تجبرها على وقف أعمالهاالعدائية ضد الشعب اليمني ودول المنطقة .

وتقدم " الجمعة " بالعزاء لدولة الامارات حكومة وشعبا في ضحايا الاعتداء الارهابي الذي تعرضت له المنشأت المدنية في العاصمة أبوظبي من قبل الميليشيات الارهابية الحوثية المدعومة من ايران .

كما أعرب عن تضامن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا مع دولة الامارات ودعمها لها في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها .

من ناحيته، أدان سفير اليمن في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرات مسيرة مفخخة باتجاه مدينة أبوظبي، معرباً عن التعازي لحكومة وشعب دولة الإمارات في ضحايا هذا الحادث الإجرامي.

وأكد تأييد اليمن للحق القانوني والأخلاقي، للإمارات في الدفاع عن شعبها وأمنها وردع الهجمات الحوثية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات على الإمارات تأتي في ظل تزايد هجمات الحوثيين على الشعب اليمني، كما تتزامن مع الهجمات الحوثية على الأهداف المدنية في السعودية، وكذلك الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة الدولية. كما اشار إلى ان هذه الهجمات أدت إلى إطالة أمد الحرب، واستمرار المأساة الإنسانية المريرة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب اليمني.

ودعا المجتمع المدني ومجلس الأمن لدفع الحوثيين للاستجابة لدعوات تحقيق السلام، وتحقيق حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ممارسة الحوثيين للقرصنة في البحر الأحمر، إضافة إلى الهجمات على الأهداف المدنية في الإمارات والسعودية تستلزم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وقال إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته في اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تصدير الأسلحة للحوثيين، وضرورة معالجة مشكلة خزان النفط صافر العالق في البحر الأحمر ويهدد بوقوع كارثة إنسانية.