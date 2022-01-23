الإمارات: سلوك جماعة الحوثي يمثل تهديدا لامن الخليج العربي برمته

أعرب وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين عن امتنانه للدول العربية التي أدانت هجوم الحوثي على المنشآت المدنية، مؤكدا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة استهداف أراضيها.

وأشار شاهين، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إلى أن سلوك جماعة الحوثي يمثل تهديدا لامن الخليج العربي برمته، موضحا انهم يسعون الى استمرار نزيف الجسد العربي.

واستطرد أنه ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ موقف موحد لردع جماعة الحوثي، في ظل ما تمثله من تهديد للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن بلاده سوف تقوم بما يلزم لحماية أمنها وامن منطقتها.

وأشار إلى مبادرة السلام التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، والتي لم تلقي استجابة من قبل الحوثي، مشددا على الخطورة الكبيرة التي تمثلها تلك الجماعة على امن المنطقة.