التحالف العربى: مقتل أكثر من 90 حوثيا وتدمير 8 آليات عسكرية خلال...

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مقتل أكثر من 90 عنصرا حوثى وتدمير 8 آليات عسكرية خلال عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية فى مأرب والبيضاء. وذكر التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد - أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا خلال 24 ساعة.

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