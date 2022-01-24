الجروان يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين تجاه الإمارات

أدان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، اليوم الإثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين تجاه الإمارات، والذي اعتبره فشلا دوليا في إيقاف ميليشيا إرهابية تحاول النيل من دولة الإمارات المحبة للسلام والتسامح.

وأكد الجروان، في تصريحات لقناة الغد، أن الإمارات ستظل قيادة وشعبا بإنجازاتها وقراراتها متصدية لتلك الهجمات الغاشمة التي تشنها جماعة إرهابية بدأت تطاول على الدول المحيطة والشعب اليمني والمنظومات الدولية.

وأشار الجروان إلى أن الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة أبو ظبي مؤخرا لاقت استنكار وإدانة كافة دول العالم والمنظمات العربية والدولية.

وأضاف الجروان أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعقد جلسة دولية في الوقت الحالي في جزر القمر لدعم الشباب حول العالم من خلال إرسال رسائل السلام والتسامح عبر دول العالم في الوقت الذي تشن فيه جماعة الحوثي هجماتها الإرهابية على دولة الإمارات.

وأشار رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام إلى إدانة مجلس جامعة الدول العربية واستنكاره بشدة للهجوم الإرهابي الغاشم والآثم على المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية على الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الإمارات، مؤكدة “أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية”، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).