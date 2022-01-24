الأردن يعلن تضامنه مع الإمارات ضد التصعد الحوثي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين، باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمّ اعتراضهما من الدفاعات الجوية الإماراتية.

واستنكر الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، في بيان، هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.

وأكد تضامن ووقوف المملكة المُطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق، تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بالجوف اليمنية فور إطلاقها صاروخين باليستييّن على أبوظبي.

وقالت وزارة الدفاع على “تويتر”: “تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن نجاح طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي، واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ البالستية”.