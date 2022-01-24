المملكة تندد بالهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على أبوظبي وجنوب السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، إن المملكة تندد بهجمات الحوثيين المتكررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب البلاد وأبوظبي.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تشدد على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لسلوك الحوثيين "العدواني" بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف البيان أن على مجلس الأمن وضع حد لسلوك ميليشيا الحوثي العدواني، مشير إلى أن ميليشيا الحوثي عاثت في اليمن فسادا وقتلت أبناء الشعب اليمني.
ودانت دول عربية وغربية وكيانات دولية، الاثنين، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في السعودية والإمارات.
وفي أبرز ردود الفعل على هجمات الحوثي، دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.
وقال الحجرف في بيان إن استمرار هجمات الحوثيين يعكس تحديهم السافر للمجتمع الدولي واستخفافهم بالقوانين والأعراف الدولية، ورفض جميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم تجاه الحوثيين لوقف هذه الأعمال التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
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