مقتل عنصرين من ”داعش” في الضربة الجوية بجنوب قضاء الحضر بالعراق

افادت وسائل اعلامية فى العراق بأن قوة من وكالة الاستخبارات العراقية فتشت مكان الضربة الجوية التي نفذت اليوم ضد مسلحي داعش، جنوبي قضاء الحضر، وعثرت على جثتين تعودان لعنصرين من داعش.
وأوضحت أن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خرجت إلى مكان الضربة الجوية التي نفذت جنوبي قضاء الحضر، حيث عثرت القوة على جثتين، الأولى واضحة المعالم ترتدي حزاما ناسفا، تم معالجته من قبل الجهد الهندسي، والجثة الثانية محروقة ومتفحمة بالكامل بسبب الضربة".
وأضافت: " كما عثر على قنبلتي هاون شبه محترقتين، وبقايا عبوتين لاصقتين ورمانتين يدويتين، وتم تفجير المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي، فضلا عن العثور على سيم كارت عدد اثنين تم تسليمهما للجهات المختصة، كما تبين وجود بندقية M16 محترقة بالكامل ومتفحمة داخل العجلة المستهدفة".
يذكر أن القوات المسلحة العراقية وجهت، فجر اليوم، ضربة موجعة لتنظيم "داعش" ردا على مقتل 11 من جنود الجيش العراقي جراء هجوم للتنظيم في محافظة ديالي بشرق البلاد.
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