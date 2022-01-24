لبنان: سنرد على مبادرة الكويت قبل يوم السبت

قال وزير خارجية لبنان، عبد الله بوحبيب، اليوم الإثنين، إن لبنان سيرد على إجراءات بناء الثقة التي قدمتها الكويت قبل يوم السبت.
وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز يوم أمس الأحد، إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي للبنان بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج، تشمل الالتزام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989 وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها.
وأضافت المصادر أن المقترحات شملت أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج لمنع تهريب المخدرات والتعاون بين الأجهزة الأمنية.
وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، قد أكد أمس الأحد، عدم توجه بلاده للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان.
وقال الشيخ أحمد الناصر: “نرحب باللبنانيين بجميع مستوياتهم لزيارة الكويت”، مضيفاً: «زيارة وزير الخارجية اللبناني ستكون ثنائية وهناك دعوة سابقة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي».
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