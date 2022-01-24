الكويت تدين هجمات الحوثيين الإرهابية على السعودية والإمارات

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة، التى شنتها جماعة الحوثى بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الإثنين - أن استمرار استهداف عناصر الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه العناصر مشددة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب شقيقتيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لكل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.
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