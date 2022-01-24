الامين العام يلتقي وزير خارجية سلطنة عمان في مسقط

​التقي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، اليوم 24 الجاري، بمقر وزارة الخارجية العمانية بمسقط، في مستهل زيارة يقوم بها السلطنة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول مجمل الوضع العربي وعدداً من القضايا الإقليمية المُلحة، كما شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الأوضاع الدولية، والأزمات العربية وسُبل التعامل معها.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط هير عن تقديره للدبلوماسية العُمانية المتوازنة، وللدور المهم الذي تقوم به مسقط في عدد من الملفات الاقليمية.

واضاف أن حديث الامين العام مع مضيفه العماني تناول موضوع الاعداد للقمة العربية القادمة والازمات في ليبيا وسوريا واليمن خاصة في ظل التطورات الاخيزة.

وتأتي المقابلة في إطار زيارة يقوم بها أبو الغيط لعُمان، حيث من المقرر أن يُلقي محاضرة غداً، 25 الجاري، أمام كلية الدفاع الوطني العمانية تحت عنوان "المتغيرات الدولية والإقليمية وأثرها على العمل العربي المشترك".

تجدر الاشارة الي أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام من مسُقط إلى السعودية ليترأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك، يوم 26 الجاري، وهي اللجنة التي يترأسها الامين العام وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي لمتابعة اهداف واليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها.