مقتل ثلاثة جنود عراقيين بانفجار شمالي البلاد

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بمقتل ثلاثة جنود في الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن عبوة ناسفة انفجرت على دورية للجيش العراقي في وادي الشاي بقضاء داقوق في محافظة كركوك، أودت بحياة ثلاثة جنود.

وأضاف، أن جنديا رابعا أصيب بجروح بسبب الانفجار.

ووفقا للمعلومات، فإن العبوة من مخلفات تنظيم "داعش" عندما كان يسيطر على هذه الأجزاء من المحافظة.