الحكومة اللبنانية تقر مشروع موازنة 2021

أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، في أول جلسة لها منذ 13 أكتوبر الماضي، مشروع موازنة 2021 وقررت عقد جلسات يومية لإقرار مشروع قانون موازنة 2022 لإحالته إلى مجلس النواب.

الحكومة اللبنانية تقر مشروع موازنة 2021عون مفتتحا جلسة مجلس الوزراء بعد غياب طويل: الانقطاع أثر سلبا على عمل السلطة التنفيذية

وأقر مجلس الوزراء سلسلة تقديمات اجتماعية ورفع قيمة بدل النقل القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، وللقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم.



كما أقر مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إن "الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطا جدا وسنحاول قدر المستطاع إنجاز المسائل الأساسية المرتبطة أولا بالحياة اليومية للمواطنين وبملف الكهرباء والموازنة واستجرار الغاز والنفط".

ولفت إلى أن الجلسات المقبلة "ستكون حافلة بالقضايا والملفات الأساسية لكل الوزارات والإدارات"، مشيرا إلى أن الحكومة "في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة".