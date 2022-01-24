الأمم المتحدة: نزوح نحو 45 ألف شخص منذ بدء الهجوم على سجن...

نزح نحو 45 ألف شخص من منازلهم بشمال شرق سوريا منذ بدء المعارك بين القوات الكردية وتنظيم "داعش" على إثر هجوم شنه الأخير على سجن يضم معتقلين منه وفق ما أحصت الأمم المتحدة الاثنين.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "ما يصل إلى 45 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى أحياء أخرى من مدينة الحسكة، منذ بدء هجوم التنظيم على سجن غويران في الحسكة مساء الخميس.
وشهدت محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، مواجهات بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومسلحي "داعش" عقب هجوم شنه التنظيم الإرهابي على سجن غويران الذي يضم قرابة 3500 مقاتل من التنظيم.
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