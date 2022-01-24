الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، تسجيل 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

وأوضحت الوزارة أن 13 شخصا توفوا جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يوجد 39 مريضا في وحدات العناية المركزة.

في المقابل، تماثل 988 مريضا للشفاء من الفيروس.

يذكر أن البروفيسور جنوحات كمال، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، قال إن عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا يناهز 20 ألف حالة يوميا، وهي أرقام بعيدة كثيرا عن الحصيلة الرسمية المعلنة.