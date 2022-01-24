التحالف العربي: مقتل 50 إرهابيًا وتدمير 9 آليات عسكرية في مأرب والبيضاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (بقيادة السعودية)، مقتل أكثر من 50 إرهابيًا وتدمير 9 آليات عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية في محافظتي مأرب والبيضاء باليمن.
وقال التحالف - في بيان، أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الإثنين - إنه تم تنفيذ 14 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.
يذكر أن التحالف العربي أعلن، أمس، مقتل أكثر من 90 إرهابيًا حوثيًا، وتدمير 8 آليات عسكرية، خلال عمليات استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء.
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