التحالف العربي: مقتل 50 إرهابيًا وتدمير 9 آليات عسكرية في مأرب والبيضاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (بقيادة السعودية)، مقتل أكثر من 50 إرهابيًا وتدمير 9 آليات عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية في محافظتي مأرب والبيضاء باليمن.

وقال التحالف - في بيان، أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الإثنين - إنه تم تنفيذ 14 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن التحالف العربي أعلن، أمس، مقتل أكثر من 90 إرهابيًا حوثيًا، وتدمير 8 آليات عسكرية، خلال عمليات استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء.