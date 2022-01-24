لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات الخرطوم

أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" أن متظاهرا قتل اليوم خلال مشاركته في تظاهرة في الخرطوم احتجاجا على الانقلاب العسكري.
وقالت اللجنة في بيان: "ارتقى قبل قليل شهيد بمدينة الخرطوم لم يتم التعرف على بياناته بعد".
وأوضحت اللجنة أن المتظاهر قُتل "إثر إصابته برصاصة حية مباشرة في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 24 يناير، بمواكب مدينة الخرطوم".
وأضافت اللجنة أن 74 متظاهرا قتلوا منذ الانقلاب الذي قاده العسكر قبل نحو 3 أشهر، وحتى اليوم.
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