انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى (15ر4202) نقطة منخفضًا بـ (3ر22) نقطة وبنسبة (53ر0) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (43ر4224) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(11) ألفًا و(599) ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة (8ر38) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(169) ألفًا و(57) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (147ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (36ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (401) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (31ر13) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (265) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (81ر8) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني (135) ألف ريال عُماني وبنسبة (50ر4) في المائة.