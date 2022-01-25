ابوالغيط: تضامن الدول العربية هو المنجاة الوحيدة في مواجهة التهديدات الاقليمية والدولية

في ختام زيارته الي سلطنة عمان، قام السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بإلقاء محاضرة أمام كلية الدفاع الوطني بعنوان " المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها على العمل العربي المشترك"، والتي يحضرها كبار الضباط في القوات المسلحة العمانية وكبار موظفي الدولة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن الامين العام استعرض في محاضرته خلفية تشكيل النظام الدولي الحالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وملامحه الرئيسية التي تشكلت علي مدار العقود الماضية، مع التركيز علي تأثير هذا النظام - وما يستتبعه من اوضاع- علي الاقليم العربي برمته.

واوضح أن ابوالغيط اهتم في حديثه بالتركيز علي اهم القضايا الشاملة التي تضرب العالم والمنطقة ومنها علي سبيل المثال قضايا تغير المناخ و الارهاب وغيرها من القضايا التي تستحوذ علي الاهتمام الدولي العام وتستلزم تضافر الجهود الدولية وتعاون الجميع في مواجهتها.

وشرح الامين العام أن الاقليم العربي يشهد في هذا السياق تحديات متعددة يتعين علي الدول العربية مواجهتها والتغلب عليها من خلال العمل العربي الجماعي وهي تحديات تتمثل في بعض المسائل الامنية والمشكلات التي تصدرها الينا دول الجوار العربي في الاساس، ومواجهة الصراعات والتجاذبات والمشكلات الداخلية.

تجدر الاشارة الي أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام اليوم من مسقط إلى الرياض ليترأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك، يوم 26 الجاري، وهي اللجنة التي يترأسها الامين العام وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي لمتابعة اهداف واليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها