البرهان يؤكد ضرورة اطلاع القادة الأفارقة على حقيقة الأوضاع بالسودان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، وفدًا من منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية "سيسا"، وبحث معهم المستجدات في الخرطوم.

وأشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمواقف منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية"سيسا"، الداعمة للسودان وحرصها على متابعة الأحداث والتطورات السياسية التي تشهدها البلاد.

وذكر بيان للمجلس أن البرهان التقى برئاسة السكرتيرة التنفيذية للمنظمة زينب كوتو بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وأشاد بدعم المنظمة للسودان، وحرصها على متابعة الأحداث والتطورات السياسية التي تشهدها البلاد.

وأكد البرهان "ضرورة اطلاع القادة الأفارقة على حقيقة الأوضاع بالسودان، وجذور الأزمة الراهنة"، مرحبًا بتضامن "سيسا" ووقفتها مع الشعب السوداني لتحقيق آماله وتطلعاته.

من جانبها أوضحت السيدة زينب علي كوتو السكرتير التنفيذي للمنظمة، أن رئيس مجلس السيادة أطلع الوفد على مجمل الأوضاع بالسودان، مُعربةً عن أملها في الخروج الآمن والسريع من هذه الأزمة، مشددة على ضرورة تنوير القادة الأفارقة بحقيقة الوضع في السودان.