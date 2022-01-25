الحكومة الأردنية تعلق دوام المؤسسات العامة للخميس لتأثر البلاد بمنخفض جوى قطبى

قررت الحكومة الأردنية انتهاء دوام غد الأربعاء الساعة 12 ظهرا وتعليق دوام المؤسسات العامة ليوم بعد غد الخميس جراء تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق أكد رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة، أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص الأصيل فى إدارة شئون البلاد المختلفة وفقاً لأحكام المادة (45) من الدستور.
وأوضح رئيس الوزراء -خلال مداخلة أمام مجلس النواب اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الأردنية لدى مناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بإنشاء مجلس الأمن القومي- أن المادة (45) من الدستور نصت على أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، وبالتالي هذا هو الأساس الدستورى الذي تقتضيه المصلحة الدستورية.
ولفت إلى أن مجلس الأمن القومي تُعقد اجتماعاته في حالات الضرورة، ومنها الوصول إلى طريق مسدود في بعض الأمور حال تشكيل الحكومات الحزبية، مؤكداً أن انشاء المجلس يشكل ضماناً للتجربة الحزبية وتثبيتها، إضافة إلى حماية كل المصالح المختلفة التي تشكل النسيج الجميل لهذا الوطن وأطيافه السياسية المختلفة.
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