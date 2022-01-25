أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية استهداف لمواقع جماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تدمير 34 آلية عسكرية ومقتل 240 "عنصرا إرهابيا"، في إشارة إلى مقاتلي الجماعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد "أهداف مشروعة" في مدينة صنعاء، ردا على استهداف الحوثيين للسعودية الإمارات. وأوضح بيان للتحالف أن العملية تأتي "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي: تنفيذ 53 عملية في مأرب والبيضاء ومقتل 240 حوثيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.