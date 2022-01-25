قررت الخطوط الجوية التونسية تعليق رحلاتها إلى عاصمة بوركينا فاسو "واغادوغو" على خلفية قرارات السلطات هناك، حيث تجري في هذا البلد الإفريقي اضطرابات عنيفة ومحاولة انقلاب عسكري.
وذكرت الخطوط الجوية التونسية في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الاثنين، أنها تدعوا عملاءها للتواصل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سبب محاولة الانقلاب العسكري.. تونس تعلق رحلات الطيران مع بوركينا فاسو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.