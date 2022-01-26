ارتفاع ضحايا حريق مصفاة ميناء الأحمدي في الكويت إلى 4

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن وفاة عاملين متأثرين بجروح أصيبا بها في حريق مصفاة ميناء الأحمدي.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في 14 يناير الجاري في الميناء الرئيس لصادرات الخام ومنتجات البترول في الكويت، إلى 4 أشخاص.

وفي بيان لها، أعربت شركة البترول الوطنية الكويتية عن "ألمها العميق وأسفها البالغ لوفاة اثنين من عمالة المقاول، اللذين كانا يتلقيان العلاج إثر إصابتهما في حريق وحدة إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي قبل أيام".

وأضافت الشركة: "تتقدم الشركة وكافة عامليها بخالص التعازي والمواساة لأهالي وأصدقـاء العاملين، وتشاطرهم أحزانهم بهـذا المصاب الأليم، سائلين المولى القدير أن يشملهما برحمته ومغفرته ، وأن يعجل بشفاء بقية المصابين".