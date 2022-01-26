مجلس الأمة الكويتى يجدد الثقة بوزير الدفاع حمد جابر العلي

جدد مجلس الأمة في جلسته اليوم، الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بعد حصوله على 23 صوتاً رافضاً لطرح الثقة به، مقابل 18 مؤيداً، من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائباً.

وقال وزير الدفاع بعد تجديد الثقة فيه: «أقف أمام الأمة للمرة الثانية خلال أيام احتراماً للدستور مثمناً جميع المواقف المؤيدة والمعارضة ولن أكون يوماً حامياً للفساد أو مدافعاً عن الفاسدين، سأكون مبدياً كل صور التعاون مع المجلس، شرفت بتجديد الثقة من ممثلي الأمة ولمست تعاطف الشعب وثقته، وهذه الثقة تزيد حجم الأمانة والمسؤولية».

وأضاف العلي: «عظيم الامتنان لأبناء الشعب الأوفياء الذين غمروني بمشاعرهم ودعاءهم، وأشكر الأخوة الأفاضل الذين منحوني فرصة مواصلة العمل، وأؤكد للجميع حرصي على التمسك بالدستور الذي اتخذناه سراجاً ونضع بعين الاعتبار ما يقدمه النواب من ملاحظات ومقترحات».

واختتم العلي كلمته قائلًا: «مشكورين قواكم الله».