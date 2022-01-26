العراق .. وكالة الاستخبارات تلقي القبض على 3 عناصر من ”داعش” بينهم...

أفادت وكالة الاستخبارات العراقية باعتقال عناصر من "داعش" بينهم المشرف على خطة تنظيم داعش الدفاعية لمدينة الموصل قبل تحريرها من قبل القوات العراقية.
وجاء في بيان الوكالة: "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال المعلومات الدقيقة، واجباتها، حيث تمكنت من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين خطرين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب)".
ولفت البيان إلى أن المعتقل الأول اعترف بعمله فيما يسمى (ديوان الجند - الهندسة العسكرية) تم تكليفه بالإشراف على خطة تنظيم داعش الدفاعية لمدينة الموصل، وبوضع خطة محكمة من حفر الخنادق والانفاق على طول خط الصد، قبل تحرير المدينة، لكونه ضابط في الجيش العراقي السابق.
فيما عمل المعتقل الثاني بزرع العبوات الناسفة، بما يسمى قاطع كركوك، واشترك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في جبل عسل وعجيل، واستمر بالعمل حتى عام 2021 في انشاء الاوكارالسرية للتنظيم وزرع العبوات، لحين القاء القبض عليه، بحسب البيان.
أما المعتقل الثالث فقد عمل بما يسمى (ديوان الجند - عسكر صلاح الدين الايوبي) وجرى تكليفه بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات داعش، واشترك كذلك بعمليتين ارهابيتين ضد قوات البيشمركة الكردية بشما العراق.
وأضاف البيان أنه تم تدوين أقوال المقبوض عليهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.
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