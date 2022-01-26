أسعار النفط تتخطى حاجز الـ88 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تتخطى حاجز الـ88 دولاراً للبرميلارتفعت أسعار النفط اليوم، وتخطت حاجز 88 دولارا للبرميل، إذ أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت عقود برنت 1.93 دولار، أو 2.24 في المائة، لتبلغ عند التسوية 88.20 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 85.60 دولار للبرميل، مرتفعة 2.29 دولار أو 2.75 في المائة.

وزادت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات الأسبوع الماضي وتوشك على تسجيل زيادة شهرية بنسبة 12 في المائة.