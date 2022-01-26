أسعار النفط تتخطى حاجز الـ88 دولاراً للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم، وتخطت حاجز 88 دولارا للبرميل، إذ أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت عقود برنت 1.93 دولار، أو 2.24 في المائة، لتبلغ عند التسوية 88.20 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 85.60 دولار للبرميل، مرتفعة 2.29 دولار أو 2.75 في المائة.
وزادت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات الأسبوع الماضي وتوشك على تسجيل زيادة شهرية بنسبة 12 في المائة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تتخطى حاجز الـ88 دولاراً للبرميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.