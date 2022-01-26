عون: لبنان مستعد لاستئناف محادثات الحدود البحرية مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، إن لبنان مستعد لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل.

وبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة من خلال وسيط أمريكي في 2020 في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان، لكن المحادثات تعثرت عدة مرات.

ويعرقل النزاع الحدودي البحري أعمال التنقيب في المنطقة، التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وأدن عون أي اعتداء تتعرض له القوات الدولية العاملة في الجنوب، مؤكدا أن تحقيقا فتح في الحادثة، التي وقعت في بلدة راميه الحدودية لتحديد المسؤوليات، مشددا على أهمية التنسيق بين الجيش و”اليونيفيل”، تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد عون جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها.