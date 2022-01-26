أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 2014

أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 2014ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أعوام متجاوزة 90 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، بدعم من شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في المعروض.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع خام برنت بأكثر من 2 في المائة إلى أكثر من 90 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ العام 2014، بعد أن سجل 89.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.13 في المائة إلى 87.17 دولار للبرميل.