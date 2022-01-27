الفاتيكان: الإمارات نموذج رائد للتضامن الإنساني العالمي

أكدت الفاتيكان أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً رائداً للتضامن الإنساني العالمي، وأن مبادراتها الإنسانية لا تعترف بحدود الجغرافيا وتجسد جهودها لنشر قيم التعايش والتسامح في العالم أجمع.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية الفاتيكان، بيترو بارولين.

وأعرب بارولين عن تضامنه مع دولة الإمارات عقب الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، متقدما بخالص التعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير الجاري وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جانبه، توجه عبدالله بن زايد بالشكر لدولة الفاتيكان، مؤكدا على الدور المهم للفاتيكان في خدمة القضايا الإنسانية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع الشعوب.

وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الفاتيكان على مختلف الأصعدة.