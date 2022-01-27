الإمارات ترفع حظر الدخول والترانزيت على الركاب من 12 دولة إفريقية

سترفع الإمارات حظر الدخول والترانزيت اعتبارا من يوم غد السبت، على المسافرين الذين زاروا في الفترة الأخيرة جنوب إفريقيا أو كينيا أو نيجيريا أو إثيوبيا أو ثماني دول أفريقية أخرى.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنها سترفع الحظر على من زاروا دولا أفريقية معينة خلال الأسبوعين السابقين للوصول والذي فرضته بسبب انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
والدول الأخرى التي شملها الحظر هي تنزانيا وجمهورية الكونجو وبتسوانا وإسواتيني وليسوتو وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي.
وسيتعين على القادمين من هذه الدول تقديم فحص بي.سي.آر سلبي لكوفيد-19 أجرى خلال 48 ساعة قبل المغادرة وفحص سريع للفيروس في مطار المغادرة.
وسيجري فحصهم كذلك لدى الوصول.
والقادمون من أوغندا وغانا ورواندا ستنطبق عليهم الفحوص الثلاثة أيضا.
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